Tanzanie : Jumeme fournira l’électricité à 160 000 personnes grâce aux mini-réseaux alimentés par des centrales solaires hybrides

(Agence Ecofin) - En Tanzanie, le producteur indépendant d’énergie, Jumeme, a annoncé la mise en place de la première phase de son ambitieux projet de mini-réseaux de centrales hybrides solaires.

11 mini-réseaux électriques sont actuellement en construction dans le cadre de cette première phase. Implantées dans un archipel, dans la région du lac Victoria, ces infrastructures, qui sont dotées de batteries de stockage électrique, permettront d’alimenter en continu 80 000 personnes réparties dans 20 villages.

Les centrales sont prévues pour entrer en service, d’ici la fin du mois de juin. Leur mise en place a été possible grâce au concours de l’Union européenne qui a cofinancé le projet dans le cadre de la Facilité ACP-EU pour l’énergie.

Dans la deuxième phase de ce projet, Jumeme prévoit de construire 11 autres mini-réseaux alimentés par des centrales hybrides solaires. Cette deuxième phase permettra l’accès à l’énergie de 23 villages supplémentaires abritant en tout 80 000 personnes également.

« En plus de l’existence d’un cadre juridique légal et de ressources solaires suffisantes, notre décision d’investir en Tanzanie a été motivée par le faible taux d’électrification du pays. Les mini-réseaux électriques solaires constituent l’option d’électrification la moins chère, surtout dans les zones rurales, et le modèle de paiement prépayé rend la consommation d’énergie plus abordable », a affirmé Leo Schiefermüller, le directeur de Jumeme.

Gwladys Johnson Akinocho