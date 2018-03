Mali : 19 millions $ seront consacrés à l’électrification de 24 villages du cercle de Macina

(Agence Ecofin) - Le Mali a lancé un projet d’électrification rurale d’une valeur de 10 milliards de francs CFA (plus de 18,9 millions $), au profit des populations de la collectivité territoriale du cercle de Macina.

Le projet dont les activités ont été lancées par Malick Alhousseini (photo), le ministre de l’énergie et de l’eau, touchera en tout 24 villages de la localité.

Il comprend deux principaux volets que sont la construction de deux centrales solaires dans les localités de Sarro et de Saye, et le renforcement des capacités du personnel de l’Agence malienne pour le développement de l’énergie domestique et de l’électrification (Amader). Cette agence sera d’ailleurs en charge de la mise en œuvre du projet.

L’initiative dont la mise en œuvre est prévue pour durer 3 ans, sera financée par la Banque islamique de développement, le Maroc et le Mali.

« C’est la première fois que des villages sont électrifiés à partir de centrales 100% solaires et c’est également la première fois que plusieurs villages sont alimentés à partir d’une seule centrale.», a confié le ministre lors de la cérémonie de lancement du projet.

Le Mali a actuellement un taux d’électrification national de moins de 30%. Une valeur qui descend à en moyenne 10% lorsqu’il s’agit des zones rurales du pays.

Gwladys Johnson Akinocho