Zambie : Fenix a équipé 30 000 ménages en installations solaires domestiques en 9 mois

(Agence Ecofin) - En Zambie, le fournisseur de solutions énergétiques solaires, Fenix International, a fourni l’électricité à 30 000 ménages atteignant environ 150 000 personnes. Cette performance qui a été réalisée en 9 mois, surpasse les prévisions initiales de la compagnie à propos du projet et fait d’elle l’un des leaders du sous-secteur dans le pays.

En Zambie, environ 75% de la population n’a pas accès à l’électricité. Une proportion qui passe à 95% lorsque l’on se rend dans les zones rurales. Avec le service qu’il propose, Fenix International permet aux populations de se passer des lampes fonctionnant aux kérosènes, des bougies et des groupes électrogènes, à une source d’énergie plus sure et moins coûteuse.

La compagnie s’est associée avec l’opérateur de téléphonie mobile MTN pour permettre aux populations d’acquérir les installations solaires domestiques via le mobile money et selon une formule étudiée pour faciliter l’accès au plus grand nombre.

Fenix est une filiale de l’énergéticien français ENGIE.

Gwladys Johnson Akinocho