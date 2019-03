BBOXX lève par crowfunding plus de 6 millions d’euros pour accélérer l’accès à l’énergie solaire dans sept pays africains

(Agence Ecofin) - Le spécialiste des solutions solaires BBOXX, vient de lever plus de 6 millions d’euros sur le marché suédois et européen, par financement participatif arrangé avec le service d’investissements durables dans l’énergie solaire Trine. Les fonds ont été mobilisés auprès de 4400 investisseurs uniques à raison de 500 à 600 euros en moyenne, indiquent des sources proches du britannique.

L’objectif de BBOXX est d’ « accélérer l’installation de systèmes domestiques solaires à paiement au Togo (où les kits solaires individuels sont subventionnés jusqu’à 40% de la consommation mensuelle des ménages, NDLR), au Kenya, Rwanda, en RDC, au Mali, Sénégal et en Guinée ».

Cette levée de fonds, la plus importante par « crowfunding » de l’histoire de l’énergie solaire en Afrique, devrait impacter la vie de plus de 200 000 personnes qui n’ont pas d’accès ou ont un accès limité à l’énergie dans ces pays. De fait, précise l’entreprise britannique, « l’investissement s’appliquera aux clients de l’ensemble de la distribution de BBOXX, libérant ainsi le potentiel des ménages, des communautés et des PME des régions rurales et urbaines ».

Le Crowfunding, un moyen de financement innovant du solaire!

Mansoor Hamayun, Président directeur général et cofondateur de BBOXX, commente: « Des centaines de millions de personnes en Afrique vivent encore sans électricité. Notre collaboration avec Trine nous a permis de faire appel à des investisseurs de détail qui partagent notre vision de transformer la vie des gens grâce à la fourniture d’énergie durable. Le financement participatif peut changer la façon dont l'industrie solaire est financée et faire pression sur les investisseurs existants dans le secteur, pour adapter leurs modèles commerciaux, ce qui sera bénéfique pour les clients ».

Son partenaire Sam Manaberi, Président directeur général et cofondateur de Trine, renchérit: « Nous avons été témoins d’une demande sans précédent d’investisseurs de détail souhaitant investir de manière durable dans l’énergie solaire sur des marchés en croissance, tels que l’Afrique…Le financement participatif est un type de financement flexible et peu coûteux qui permet aux entreprises à forte croissance telles que BBOXX de s’étendre. »

Séna Akoda