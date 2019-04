Erythrée : Solarcentury inaugure 2,5 MW de centrales solaires hybrides desservant 40 000 personnes

(Agence Ecofin) - En Erythrée, le développeur de solutions solaires Solarcentury vient de mettre en service deux mini-centrales hybrides fonctionnant au solaire et au diesel.

Les infrastructures qui sont dotées de systèmes de stockage électrique ont été implantées dans les localités rurales d’Areza et de Maidma. Elles ont des capacités respectives de 1,25 MW et 1 MW.

Leur construction a duré 8 mois et elles pourront conserver leur production après le coucher du soleil grâce aux batteries au lithium fabriquées par Tesla qui seront appuyées par les générateurs à diesel de Caterpillar.

Ces deux centrales fourniront de l’électricité à 40 000 personnes ainsi qu’à des entreprises. Leur exploitation sera assurée par la compagnie érythréenne d’électricité dont certains employés ont été formés par Solarcentury à ces fins.

Ce projet a été réalisé avec l’appui du gouvernement érythréen et de l’Union européenne.

« Les communautés sont au cœur de ce projet. Notre espoir est que l’accès à cette électricité durable permette une croissance économique plus importante dans la région et induise un développement social. Il y a par exemple un dispensaire à Areza qui aura désormais accès à l’électricité de manière continue. Ce projet représente un bon modèle pour l’électrification rurale en Afrique et nous sommes en pourparlers pour le reproduire ailleurs », a affirmé Theo Guerre-Canon, l’un des responsables de Solarcentury.

Gwladys Johnson Akinocho