Burkina Faso : la société civile annonce une marche le 15 mars pour dénoncer « le pillage systématique du foncier » par les sociétés immobilières

(Agence Ecofin) - Une marche-meeting sera organisée le 15 mars 2018 pour protester contre les pratiques des sociétés et agences immobilières en matière d’acquisition du foncier. C’est ce qu’a annoncé la Coalition des associations pour la défense du droit au logement (CADDL). Elle entend ainsi contraindre l’exécutif burkinabé à trouver « des solutions justes » à ce qu’elle qualifie de crise du logement. « En lieu et place des bidonvilles, nous voulons des logements sociaux à des prix adaptés à nos pouvoirs d’achat ; faute de quoi nous irons occuper les villas cossues inhabitées de Ouaga 2000, car nous sommes tous des Burkinabè et nous avons droit à des logements décents.», a notamment menacé le secrétaire général de la CADDL, Pama Nibié.

« Après avoir acquis des centaines d’hectares à bon prix, les sociétés immobilières procèdent à des spéculations foncières inacceptables, compromettant davantage les perspectives d’accès à un logement pour les populations sans emplois et appauvries et en privant les paysans de terres de culture. Nous lançons un appel à toutes les organisations démocratiques, patriotiques et révolutionnaires à se joindre à la campagne de dénonciation pour exiger de l’Etat, des solutions justes à la crise du logement qui frappe le peuple.», a-t-il poursuivi.



Et de préciser que cette marche sera faite en direction du ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme.