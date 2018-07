(Agence Ecofin) - Cette année, le roi du Maroc, lors son traditionnel Discours du Trône, a déploré l’inefficacité du système social marocain, notamment en matière d’éducation et de santé.

Reconnaissant que la réussite économique du pays a laissé les plus démunis sur le bord du chemin et creusé les inégalités, il a dénoncé des programmes de soutien et de protection sociale qui « empiètent les uns sur les autres, pèchent par manque de cohérence et ne parviennent pas à cibler les catégories effectivement éligibles ».

Appelant le gouvernement à des mesures d’urgence, Mohammed VI demande la mise en place « d'un système national d’enregistrement des familles qui pourront bénéficier des programmes d’appui social », à la refonte du système de santé et à un plus grand soutien à la scolarisation.