A Niamey, Macron promet 10 millions d’euros pour soutenir la scolarisation de la jeune fille

(Agence Ecofin) - En séjour en terre nigérienne depuis hier pour fêter Noël avec la troupe Barkhane, le Président français a été reçu ce matin par son homologue Mahamadou Issoufou. En conférence de presse de restitution des échanges vers la mi-journée, plusieurs annonces ont été faites notamment le soutien de la France au Niger pour soutenir la scolarisation de la jeune fille à hauteur de 10 millions d’euros.

Ce soutien qui sera octroyé via l’Agence française de développement, est en phase avec l’une des priorités du gouvernement de corriger les disparités existant entre le taux de scolarité de la jeune fille et celui du garçon. La finalité de ce projet du gouvernement est de développer le capital humain (pour une meilleure transformation de la transition démographique en dividende démographique).

Durant son intervention, le Président nigérien a fait savoir que sa volonté est de maintenir la jeune fille à l’école jusqu’à 16 ans au moins.

Pour information, le Niger fait partie des 10 pays les plus en retard au monde en matière de scolarisation de la jeune fille selon l’Ong One. Le 11 octobre dernier, en marge de la célébration de la journée internationale de la fille, l’Ong a mentionné dans un rapport rendu public que « seulement 17% des filles et des femmes âgées de 15 à 24 ans savent lire et écrire».

Guevanis DOH