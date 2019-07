Zimbabwe : 768 millions $ sont nécessaires pour la reconstruction après le passage du cyclone Idai

(Agence Ecofin) - Le Zimbabwe a évalué le coût de reconstruction des infrastructures dévastées par le cyclone Idai à 768 millions $ qui seront principalement investis dans les districts de Chimanimani et de Chipinge qui ont été les plus touchés. Cette évaluation a été faite par le ministère des Travaux publics et de l’Habitat et consignée dans un document intitulé Zimbabwe Rapid Impact and Needs Assessment (RINA).

Le document s’est attelé à évaluer les coûts de reconstruction d’infrastructures résilientes dans une dizaine de secteurs et dans 9 districts du pays.

« Près de la moitié des dégâts se sont concentrés dans les districts de Chimanimani et de Chipinge. Près de 90% de l’ensemble des dommages concerne les secteurs du transport (163,8 millions $), de l’agriculture (155,3 millions $) et du logement (131,4 millions $)», peut-on lire dans le document.

Selon le document, plus de 59 000 personnes ont également été déplacées vers des camps et des centres de transit et attendent d’être réinstallées. Une grande partie de ces personnes avait déjà été rendue vulnérable par la sécheresse.

Gwladys Johnson Akinocho