Bénin: la Banque mondiale va octroyer 220 millions $ au pays pour améliorer l'accès à l'eau

(Agence Ecofin) - Le Bénin va bénéficier d’un programme de financement de 220 millions $ de la Banque mondiale, a indiqué un communiqué de l’institution, publié sur son site mardi.

Selon les informations, ce montant devrait permettre de financer la construction de 270 nouveaux systèmes d’adduction d’eau et d’en améliorer 360 déjà existants. En plus de la mise en place de 34 500 nouveaux raccordements et 3 300 nouvelles conduites, plusieurs contrats devraient être conclus avec des opérateurs régionaux.

A travers la mise en œuvre du programme baptisé « AQUA-VIE », l’institution de Bretton Woods compte aider l’Etat béninois à réaliser ses objectifs de développement durable, notamment la mise en œuvre de sa « stratégie nationale pour l’approvisionnement en eau potable en milieu rural 2017-2030 ». Cela devrait permettre de renforcer la capacité des prestataires et municipalités concernées par le projet.

Rappelons qu’au Bénin, seulement 30% de la population rurale a accès à l’eau courante contre 57% de la population urbaine, selon les chiffres de l’ONU.

A terme, les autorités espèrent que ce projet permettra d’améliorer l’accès à l’eau à environ 1,6 million de personnes vivant en milieu rural.

Moutiou Adjibi Nourou