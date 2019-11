Sahel : l’Union européenne annonce une enveloppe de 35 millions d’euros pour faire face à la crise humanitaire

(Agence Ecofin) - L’Union européenne (UE) va octroyer une enveloppe de 35 millions d’euros (22,9 milliards FCFA) pour appuyer des organisations humanitaires présentes au Burkina Faso, au Tchad, au Mali, en Mauritanie et au Niger, apprend-on dans un communiqué.

Ces ONG pourront, grâce à ce financement, venir en aide aux populations vulnérables menacées par la famine, en raison de l’insécurité croissante et de la multiplication des conflits au Sahel.

Selon l'institution européenne, cet appui vise très concrètement à améliorer l’accès aux produits alimentaires de première nécessité et aux services sociaux de base, tels que les soins de santé, la protection et l’éducation ; l'aide aux personnes déplacées de force, à cause des conflits dans la région, et aux différentes communautés qui les accueillent.

Mais cette aide vise aussi à outiller les organisations humanitaires afin que celles-ci puissent répondre dans les meilleurs délais aux besoins en cas de crise humanitaire soudaine et grave.

Avec ce nouveau financement, la contribution totale de l'UE, en matière d'aide humanitaire au Sahel, dépasse les 187 millions d'euros en 2019, d’après l’institution.