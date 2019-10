Côte d'Ivoire: le gouvernement approuve un prêt de 147 millions $ de l'IDA pour des projets d'assainissement

(Agence Ecofin) - La Côte d’Ivoire bénéficiera d’un prêt de 147 millions $ de la part de l’Association internationale de développement (IDA) pour la mise en œuvre de projets d’eau et d’assainissement. Un décret portant ratification de l’accord de prêt a été en effet adopté, la semaine dernière, par le gouvernement du pays.

Ce projet permettra d’améliorer la qualité des services d’approvisionnement en eau et l’accès à l’eau dans 12 zones urbaines du pays. Ainsi, de nouveaux réservoirs d’eau, forages et stations de traitement d’eau seront réalisés à Tiassalé, N’Douci, N’Zianouan, Agboville, Korhogo, Ferkessédougou, Bingerville, Béoumi, Issia, Dabou, Niakara et Songon avec pour objectif d’accroître les capacités de production et de remédier aux déficits.

Notons que le projet vise également à étendre les réseaux de distribution et à mettre en œuvre un programme de 21 000 branchements sociaux.

Pour rappel, la Banque mondiale estime que 56 % de la population de la Côte d’Ivoire vit dans des zones urbaines alors que la croissance urbaine reste élevée, à 5 % par an. Cette croissance devrait augmenter les besoins en eau au cours des prochaines années, notamment à Abidjan, la capitale économique et ville la plus peuplée du pays.

Moutiou Adjibi Nourou