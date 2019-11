Niger : l’ONU alloue 8 millions $ d’aide aux 41 000 réfugiés nigérians installés à Maradi

(Agence Ecofin) - Afin d’apporter une assistance d’urgence aux 41 000 réfugiés nigérians installés à Maradi au Niger, l’Organisation des Nations unies (ONU) a débloqué la somme de 8 millions de dollars, soit plus de 4,7 milliards FCFA, a-t-on appris dans un communiqué.

Cette somme va permettre d’apporter une assistance multiforme à ces réfugiés. Notamment assurer l’alimentation, la consommation en eau, l’hygiène et l’assainissement des lieux d’hébergement.

En fait, d’après les Nations unies, depuis le mois d’avril 2019, le regain de violence dans le nord-ouest du Nigéria a obligé près de 20 000 personnes à se réfugier à Maradi. Ce, à cause des échauffourées entre agriculteurs et éleveurs de différents groupes ethniques, qui ont entraîné une poussée du vigilantisme ainsi que des enlèvements contre rançon dans les Etats nigérians de Sokoto et de Zamfara.

Selon des chiffres de l’institution, le Niger accueille actuellement plus de 380 000 réfugiés et demandeurs d’asile originaires du Mali et du Nigeria et 2782 demandeurs d’asile venant de la Libye.