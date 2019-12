Le PAM prévoit de doubler son aide alimentaire au Zimbabwe

(Agence Ecofin) - Le Programme alimentaire mondial (PAM) va doubler son aide au Zimbabwe. C'est ce qu'a indiqué cette semaine, l'institution onusienne dans un communiqué publié sur son site internet.

Plus de 4,1 millions de personnes devraient bénéficier d’une aide alimentaire, d’ici le mois de janvier 2020. Pour ce faire, l’agence onusienne compte sur de nouveaux financements des donateurs, alors que les besoins sont de plus en plus croissants.

« Nous sommes plongés dans un cercle vicieux de malnutrition galopante qui frappe le plus durement les femmes et les enfants et qu'il sera difficile de briser […] Avec les mauvaises pluies prévues à l'approche de la récolte principale en avril, l'ampleur de la faim dans le pays va s'aggraver avant de s'améliorer », a indiqué David Beasley, directeur exécutif de l'institution.

Alors que le pays est englué dans une crise économique qui dure depuis plusieurs années, les catastrophes climatiques qui frappent de nombreux pays d’Afrique australe ont augmenté les difficultés sociales dans l’un des pays les plus pauvres de la planète. Pour rappel, il y a quelques mois, le Zimbabwe était frappé par les cyclones Idai et Kenneth qui ont affecté des millions de personnes également au Malawi et au Mozambique.

D’après le PAM, plus de la moitié des 14 millions de Zimbabwéens souffrent de la faim.

Moutiou Adjibi Nourou