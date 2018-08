Zimbabwe : Snapplify s’associe à Econet Wireless pour mettre ses livres numériques sur le marché de huit pays d’Afrique

(Agence Ecofin) - La société Snapplify, spécialisée dans la distribution de contenu, l'édition mobile et les outils d'éducation numérique pour les écoles, a dévoilé le 27 août 2018 la signature d’un accord de service avec le groupe télécoms zimbabwéen Econet Wireless.

A travers ce protocole de collaboration, la maison-mère de Liquid Telecom va aider la société sud-africaine à mettre ses livres numériques sur les marchés du Zimbabwe, de Zambie, du Malawi, de Tanzanie, du Bostwana, du Lesotho, du Ghana et de l’Ouganda. Cela portera à dix, avec l’Afrique du Sud et le Kenya, le nombre de marchés où la société Snapplify est déjà présente.

Dans les nouveaux marchés, Snapplify et Econet Group ont expliqué que les lecteurs pourront télécharger des livres numériques et du matériel éducatif sans craindre de payer des frais de data. Les deux sociétés ont expliqué que les coûts de données élevés « peuvent constituer un obstacle prohibitif à l'adoption de la lecture électronique, ce qui freine l'infiltration de l'éducation numérique. En supprimant ce coût, le modèle proposé par Econet contribuerait grandement à rendre les livres électroniques plus accessibles et abordables ».

Dans un communiqué, Snapplify a invité les éditeurs locaux à se joindre « au projet pour accroître l’accès au contenu éducatif numérique pour les écoles qui se tournent de plus en plus vers l’éducation numérique dans leurs classes ».