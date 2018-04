Le Bénin a officiellement lancé le visa électronique

(Agence Ecofin) - Lors du lancement de la rentrée diplomatique au Bénin, le 14 septembre 2017, Aurélien Agbenonci (photo), le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, annonçait l’entrée en service du visa électronique pour 2018. C’est désormais chose faite. Le service est officiellement opérationnel, depuis le 23 avril 2018. Il traduit la volonté du gouvernement du Bénin de faire de sa diplomatie un puissant outil de mobilisation de ressources au service du développement économique, conformément au programme d’actions du gouvernement « Bénin Révélé ».

A travers le visa électronique, les voyageurs désireux de visiter le Bénin n’auront plus à se déplacer pour obtenir leur titre d’entrée sur le territoire national. Depuis chez eux, par ordinateur, smartphone ou tablette connecté à Internet, ils peuvent désormais demander un visa. Si la demande de visa est acceptée, le demandeur reçoit plus tard le document par mail. En réduisant, mais surtout en simplifiant la procédure et les délais d’acquisition du visa, le Bénin veut dynamiser son secteur touristique et attirer plus d’investisseurs.

Pour le ministre Aurélien Agbenonci, « l’e-visa est un produit qui autonomise nos voyageurs du monde. Nous entrons dans le concert des nations qui font du numérique un outil optimal ». Le service garantira que « notre pays soit ouvert à toutes les sortes d’initiatives d’échanges, d’investissements qui pourraient booster, accélérer notre développement économique », a ajouté le ministre.