Désormais, DsTV Now fonctionnera uniquement sur les box Android légales

(Agence Ecofin) - Ces dernières heures, de nombreux utilisateurs de DsTV Now, le service de vidéo à la demande de MultiChoice, se sont plaints de problèmes au niveau du fonctionnement de l’application sur Android. L’opérateur a répondu à toutes les réclamations sur sa page Play Store en déclarant que « pour des raisons juridiques, l'application DStv Now n'est plus disponible sur les appareils Google non certifiés ».

« Nous supportons les box Android TV tant qu'elles fonctionnent à travers des appareils officiellement certifiés et approuvés.», a déclaré MultiChoice.

Depuis quelques jours, l'application DStv Now bloque automatiquement la diffusion de son contenu sur des appareils non certifiés, très nombreux en Afrique du Sud. Les boîtiers multimédia certifiés par Google, disponibles en Afrique du Sud incluent les appareils Telkom LIT, Mi Box et Nvidia Shield.

De nombreux foyers sud-africains risquent de résilier leurs abonnements à DsTV Now.

Servan Ahougnon