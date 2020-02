Lutte contre le terrorisme : l'Union africaine envisage de déployer 3000 soldats dans le Sahel

(Agence Ecofin) - L’Union africaine (UA) envisage de déployer 3000 soldats dans le Sahel. L’annonce a été faite jeudi 27 février, par Smaïl Chergui (photo), commissaire de l'UA à la paix et la sécurité, lors d’une conférence de presse à Addis-Abeba.

La décision qui avait été prise lors du 32e sommet de l’UA vise à freiner la progression du djihadisme et à rétablir la stabilité sécuritaire dans une région en proie aux attaques terroristes des groupes tels que Al Qaida au Maghreb Islamique (AQMI) ou l’Etat islamique au Grand Sahara (EIGS). Les nouvelles troupes devraient permettre de soutenir la Force G5 Sahel qui peine toujours à être opérationnelle, ainsi que la force française Barkhane.

Cette annonce intervient en pleine remise en question de la présence française au Sahel par de nombreuses communautés de manifestants au Mali et au Burkina Faso. Les chefs d’Etat des pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) ont renouvelé leur souhait de voir la France rester dans la région, mais Paris peine encore à rassembler autour d’elle la communauté internationale malgré la menace mondiale que représente le fléau du djihadisme.

Pour l’instant, aucun détail n’a encore été communiqué sur les modalités et le calendrier exact du déploiement. D’après l’ONU, les violences de groupes extrémistes ont fait 4000 morts en 2019 au Burkina Faso, au Mali et au Niger, soit 500 % de plus qu’en 2016.

Moutiou Adjibi Nourou