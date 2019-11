Niger : mauvaise campagne agro-sylvo-pastorale 2019 à Maradi, malgré 19 milliards FCFA investis par l’Etat et ses partenaires

(Agence Ecofin) - Pour assurer le succès de la campagne agro-sylvo-pastorale 2019 dans la région de Maradi, l’Etat et ses partenaires ont investi plus de 19 milliards de FCFA, a révélé le ministre de l’Hydraulique et de l’assainissement, Kalla Moutari, cité par l’ANP.

Mais malgré cet apport financier important, la campagne n'a pas été à la hauteur des espérances. Elle est même qualifiée de « mauvaise et médiocre » dans plus de 1000 villages de la région. On estime ainsi à plus d’un million le nombre de personnes susceptibles d'être affectées par l’insécurité alimentaire dans les prochains mois, soit 28% de la population de la région.

Cette situation a été causée par plusieurs facteurs. Entre autres, la saison des pluies qui s'est caractérisée par des inondations qui ont détruit plusieurs hectares de cultures ; les précipitations tardives qui ont entraîné des dégâts dans la chaîne de production et enfin la destruction des cultures par des insectes dans plusieurs villages.