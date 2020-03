L’UE fournit treize véhicules blindés aux bataillons nigériens du G5 Sahel

(Agence Ecofin) - L’Union européenne a fourni à la composante nigérienne de la Force conjointe du G5 Sahel 13 véhicules blindés non armés, a annoncé sa délégation à Niamey.

Ce lot qui s’accompagne de pièces de rechange, outillages et documentations techniques de maintenance, fait partie d'un programme plus large de fourniture de 46 véhicules et autres équipements aux cinq pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), apprend-on.

La livraison des blindés s’accompagne également, dans chacun des pays, de formations à la conduite et à la maintenance des véhicules. Ces formations ont déjà été réalisées au Burkina Faso, en Mauritanie et au Tchad. Elles sont en cours au Mali et au Niger.

Ces véhicules blindés sont fournis, à la suite d’une requête émise par la Force conjointe, dans le cadre de la Facilité africaine de paix pour l’Afrique financée par l’UE, dont est issu le programme d’appui à la Force conjointe.

« La livraison de ces treize blindés reflète l'engagement de l'Union européenne dans le Sahel, de l'appui tangible à la Force conjointe du G5 Sahel, et aux efforts que le Niger et les Nigériens mènent tous les jours. Il s'agit d'un combat commun, et vous pouvez compter sur nous aujourd'hui et demain. Cette livraison fait partie d'un soutien encore plus large, non seulement dans le domaine de la défense, mais également pour la stabilisation et la sécurisation de la zone des trois frontières », a souligné l'Ambassadeur de l'Union européenne au Niger, Dr Denisa-Elena Ionete.