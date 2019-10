Mali: le gouvernement prolonge d'une nouvelle année l'état d'urgence national

(Agence Ecofin) - Le Mali vient une nouvelle fois de prolonger son état d’urgence national. L’annonce a été faite par le gouvernement, mercredi dernier, à l’issue du Conseil des ministres.

Il s’agit de la troisième prorogation de l’état d’urgence déclaré par les autorités sur le territoire en avril 2017. Prévu pour expirer le 31 octobre 2019 à minuit, il sera désormais prolongé jusqu’au 31 octobre de l’année prochaine.

D’après les autorités, la précédente prorogation a permis, entre autres, de poursuivre le renforcement des mesures de prévention au niveau des autorités administratives compétentes, de proroger les poursuites judiciaires liées à l'état d'urgence, d'accroître les actions de contrôle des forces armées et de sécurité sur le territoire national, et de rétablir la sécurité dans certaines localités. Cependant, le Mali continue de faire face à un grave niveau d’insécurité en raison notamment des attaques djihadistes persistantes, et des conflits intercommunautaires qui font des centaines morts dans le pays.

« Au regard de la situation, l’état d’urgence est prorogé pour renforcer les capacités opérationnelles des autorités administratives et judiciaires, des forces armées et de sécurité afin de leur permettre de mieux faire face aux situations de menaces ou d’agression », a indiqué le gouvernement.

Notons que la mesure doit être validée par le Parlement pour entrer en vigueur.

Moutiou Adjibi Nourou