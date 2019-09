Les pays de la Cédéao vont consacrer 1 milliard $ à la lutte contre le terrorisme

(Agence Ecofin) - Les pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) vont consacrer 1 milliard de dollars à la lutte contre le terrorisme au cours des cinq prochaines années. C’est ce qu’ont annoncé les chefs d’Etats de la région, à l’issu d’un sommet extraordinaire qui s’est déroulé samedi dernier à Ouagadougou.

Ce montant sera mobilisé dans le cadre d’un plan régional de lutte contre le djihadisme, incluant la Mauritanie et le Tchad, deux pays non membres de la Cédéao mais touchés par le terrorisme. Prévu pour s’étaler sur la période 2020-2024, il devrait reposer sur huit axes stratégiques.

Ce nouveau plan vise à accélérer la mutualisation et la coordination des efforts des pays dans la lutte contre le terrorisme, le partage direct de renseignements entre les Etats, la formation et l’équipement des acteurs de la lutte. En plus de mettre en place un programme d’investissements prioritaires dans les zones fragiles, il permettra de renforcer les actions de la Force conjointe du G5 Sahel et de cibler les sources de financement du terrorisme, notamment le trafic de drogue.

Cette réunion intervient dans un contexte marqué par l’expansion du terrorisme vers les pays du golfe de Guinée. En mai dernier, deux touristes français et leur guide étaient enlevés par des hommes armés appartenant à un groupe terroriste, dans le nord du Bénin, un pays traditionnellement épargné par les djihadistes. Ce, trois ans après l’attentat de Grand-Bassam ayant fait 19 morts en Côte d’Ivoire.

Notons que la totalité du financement est prévue pour être mobilisée à l’interne par chaque pays participant à l’initiative.

Moutiou Adjibi Nourou