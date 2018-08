Côte d’Ivoire : l’armée de l’air réceptionne deux Antonov An-26Bs acquis auprès de la Bulgarie

(Agence Ecofin) - L’armée de l’air de la Côte d’Ivoire a réceptionnée au mois de juillet 2018, deux anciens avions de transport de fabrication soviétique Antonov An-26Bs acquis auprès de la Bulgarie.

Selon le magazine néerlandais spécialisé en matière d’aviation Scramble qui donne l’information, les deux avions immatriculés TU-AVL et TU-VMB ont été livrés respectivement les 19 et 23 juillet 2018 au Groupement aérien de transport et de liaison (GATL) de Port-Bouët à Abidjan, à partir de Sofia en Bulgarie, via l’aéroport international de Sfax-Thyna en Tunisie.

Notons que l’Antonov An-26 est un avion de transport bimoteur qui a volé pour la première fois en mai 1969. Version militarisé de l'avion de ligne An-24, l'An-26 pressurisé diffère par une rampe de chargement arrière, des turbomoteurs lvchenko plus puissants et un turboréacteur auxiliaire dans la nacelle du moteur droit.

Une version améliorée à savoir l’An-26B est apparue en 1981 avec un système amélioré de manutention de fret. Environ 1410 An-26 et An-26B ont été construits par GAZ 473 à Kiev (Ukraine) entre 1968 et 1985, avant d'être remplacés par l’Antonov An-32.

Ces avions viendront ainsi renforcer les modestes capacités aériennes de l’armée ivoirienne qui, rappelons-le, avait vu la destruction, par l’armée française, d’une grande partie de ses appareils à la suite du bombardement meurtrier du camp des soldats français à Bouaké (centre du pays) en 2004.

Actuellement l’armée de l’air ivoirienne se compose d’environ une dizaine d’appareils regroupés en seulement trois escadrilles notamment l’escadrille présidentielle, le groupement aérien de transport, et l’escadrille mamba qui possède, quant à elle, plusieurs hélicoptères d’attaque Mi-24V et deux avions Su-25 ayant survécu aux bombardements français et potentiellement actifs.