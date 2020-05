(AFRICA MUTANDI) - Avec plus de 200 initiatives recensées en un peu plus de deux semaines, AfricaMutandi s’est imposé comme le média à impacts sur les initiatives des acteurs publics, privés et société civile engagés dans la lutte contre le Covid19 et pour la réalisation des ODD en Afrique.

Le site totalise déjà plus de 4000 vues, notamment en Côte d'Ivoire, Maroc, République Démocratique du Congo, Guinée, Cameroun, Sénégal et Gabon. Cela s'ajoute aux 10 000 contacts sur Facebook, plus de 30 000 sur Linkedin et près de 20 000 destinataires de la newsletter. Une dynamique qui devrait se confirmer avec l'intégration de nouvelles rubriques et activités, parmi lesquelles :

- ODD4AFRICA, nouvelle rubrique dédiée à la pédagogie des ODD en Afrique, avec accès libre à une sélection de MOOC essentiels et, en exclusivité, le Sulitest, quiz de référence sur les ODD, créé suite à la Conférence des Nations Unies sur le développement durable RIO+20, reconnu comme l’une des 17 initiatives remarquables dans le Partenariat des Nations Unies pour les ODD et soutenu par plus de 40 institutions telles que l’UNESCO, l’UNEP, le SDSN et l’UNDESA ;

- IDD4AFRICA, nouvelle rubrique dédiée exclusivement aux analyses et opinions des acteurs africains, français et européens qui portent les idées et les actions du changement en Afrique en faveur de l’atteinte des ODD ;

- Une première communauté de soutiens partageant visions et valeurs, parmi lesquels : AfricaLink, Agrisud International, Climate Chance, CPCCAF, Convergences, Make Sense Africa, l’OJEDD, Pulse & Groupe SOS, Simplon, Sulitest, Synergy DRC, Talent2Africa, Women in Africa. Cette communauté d’acteurs engagés en Afrique et portant les valeurs d’inclusion et de développement durable est amenée à grandir.

- La contribution à un premier colloque institutionnel en ligne, en juin, portant sur les investissements inclusifs et à impacts à l’international, notamment dans le cadre des infrastructures en Afrique. Il accueillera toutes les parties prenantes de ces enjeux et dynamiques d’investissement responsable, pour échanger sur les ambitions et bonnes pratiques dans la réalisation des ODD en Afrique (inscriptions auprès de : contact@africamutandi.com) ;

- La constitution de l’AfricaMutandi CSR Network, réseau de 23 partenaires experts dans l’accompagnement des acteurs publics et privés, permettant une capacité d'accompagnement au Maroc, Tunisie, Mauritanie, Mali, Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, Togo, Bénin, Niger, Nigeria, Cameroun, Gabon, République du Congo et République Démocratique du Congo. « Il y a une attente forte de partage et d’émulation autour des initiatives et des bonnes pratiques des différents acteurs opérant en Afrique, notamment en termes de contributions aux ODD. Cette recherche d’inspiration et de nouvelles formes de collaboration ouvre la voie à de véritables contrats durables territoriaux portant une coopération multi-parties prenantes sur le terrain. » précise Pierre-Samuel Guedj, cofondateur avec Yann Queinnec d’Affectio Mutandi & d’Africa Mutandi.

Pour mémoire, Africa Mutandi est la plateforme à impacts dédiée aux contributions des acteurs publics, privés et société civile français agissant en faveur de la réalisation des ODD en Afrique. Elle relaie également auprès de la communauté des parties prenantes actives au développement de l’Afrique, les appels à projets portés par les organismes de financement publics ou privés.

Toutes ces informations sont disponibles en temps réel sur le site africamutandi.com, les réseaux sociaux Facebook, Twitter et LinkedIn, les chaines d’informations dédiées WhatsApp, Telegram et via la newsletter du site. Toute contribution nourrissant ces dynamiques à impacts peut être adressée à contact@africamutandi.com.

Approche unique et indépendante autour des stratégies inclusives et de l’innovation sociétale des acteurs publics et privés au service des ODD en Afrique, Africa Mutandi est à la fois :

- Un media digital à impacts sur l’innovation sociétale promouvant les ODDs ainsi que les initiatives contribuant à leurs réalisations en Afrique ;

- Une communauté d’acteurs engagés en Afrique portant les valeurs d’inclusion et de développement durable ;

- Une offre de services spécifiques s’articulant autour de la Responsabilité sociétale, Droits des affaires, Communication corporate et Relations gouvernementales dédiée aux acteurs économiques & investisseurs publics et privés européens qui opèrent en Afrique ainsi qu’auprès des Etats, collectivités, territoires et entreprises du continent.

A propos d’Affectio Mutandi

À la confluence des parties prenantes, Affectio Mutandi est la première agence conseil en stratégies sociétale, normative et réputationnelle sur les enjeux ESG & ODD. L'agence articule RSE, Communication corporate & de crise, Affaires publiques, Lecture juridique des enjeux ESG et Relations avec les ONG, pour bâtir des stratégies de responsabilité sociétale, des plans de vigilance raisonnable et des politiques Droits humains. Affectio Mutandi anime par ailleurs la Commission RSE & ODD du CIAN - Conseil Français des Investisseurs en Afrique.

Ils nous soutiennent et rejoignent la communauté Africa Mutandi :