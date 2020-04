COVID-19 : l’IPS-CGRAE accentue son engagement en offrant des dons d’une valeur de 145 millions FCFA aux assurés sociaux

(IPS-CGRAE) - L’Institution de Prévoyance Sociale Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat (IPS-CGRAE) a procédé ce mardi 28 avril à la remise d’une série de dons d’une valeur totale de 145 millions FCFA à deux faîtières d’assurés sociaux et à l’Association des veuves et orphelins de fonctionnaires dans le cadre des actions de lutte contre la maladie à coronavirus (Covid-19).

Cette action s’inscrit en droite ligne avec les décisions salutaires prises par l’Etat de Côte d’Ivoire depuis le milieu du mois de mars 2020 pour contribuer efficacement au ralentissement de la propagation du virus.

Eu égard aux implications matérielles et financières que ces mesures impliquent pour les populations ainsi que pour ses assurés sociaux, l’IPS-CGRAE a tenu à leur apporter un soutien particulier afin de contribuer à leur protection et renforcer continuellement la sensibilisation nationale contre cette pandémie, au travers de remise de dons à destination des assurés sociaux les plus vulnérables.

Conformément à son habituelle bienveillance et sa culture d’entreprise citoyenne, une délégation restreinte de l’IPS-CGRAE conduite par son Directeur Général, M. Abdrahamane T. Berté, a effectué une tournée de visites consistant, pour l’Institution, à se déplacer vers les représentants de ses assurés sociaux, en conformité avec les mesures barrières qui préconisent de réduire le déplacement des personnes fragiles.

Les visites ont eu lieu aux sièges respectifs des deux faîtières que sont la Fédération des Associations de Fonctionnaires et Agents Retraités de l’Etat de Côte d’Ivoire (FARECI) et le Conseil National des Retraités de Côte d’Ivoire (CONARECI), ainsi qu’à celui de de l’Association des veuves et orphelins (MOBLA), pour procéder à de brèves et sobres cérémonies de remises de dons.

Les dons aux faitières (FARECI et CONARECI) se composent de :

10 000 masques ;

2.000 gels hydro-alcooliques ;

10 tonnes de riz ;

200 cartons d’huile ;

Un chèque de 15 000 000 FCFA à chacune des faitières comme subvention à l’intention des assurés sociaux en situation précaire ;

Un chèque de 6 000 000 FCFA par association affiliée à chaque faîtière.

Quant aux dons de l’Association des Veuves et Orphelins (MOBLA), il s’est agi de :

1 000 masques ;

200 gels hydro-alcooliques ;

5 tonnes de riz ;

100 cartons d’huile ;

Un chèque de 5 000 000 FCFA à destination des veuves en situation précaire ;

Un chèque de 1.500.000FCFA pour aider le bureau à coordonner et acheminer les dons

Face à la difficulté actuelle de se déplacer pour apporter directement un soutien matériel et financier à ses assurés, et afin de garantir la bonne identification de la tranche des assurés concernés, l’IPS-CGRAE passe par le canal des 2 faîtières légalement constituées (FARECI et CONARECI) et de l’Association « MOBLA » qui se chargeront d’une distribution optimale auprès de leurs membres en situation précaire sur toute l’étendue du territoire national. Celles-ci fourniront en retour un rapport détaillé à l’IPS-CGRAE.

« Nous avons choisi de passer par votre car nous croyons fermement que, par votre position et vos activités récurrentes, vous êtes les plus aptes à identifier les bons bénéficiaires et les meilleurs mécanismes de distribution optimale de ces dons, avec l’appui que nous vous apporterons en mettant à contribution nos différentes représentations à l’échelle nationale. », a déclaré à cette occasion le Directeur Général de l’IPS-CGRAE, M. Abdrahamane T. Berté.

Quant aux bénéficiaires, ils ont, par la voix de leurs Présidents, MM. Mathurin KOUASSI, de la FARECI et ISSA Diakité du CONARECI, ainsi que Mme BAN Camara Nanan de l’Association « MOBLA », remercié le Gouvernement ivoirien et l’IPS-CGRAE, leur « maison » pour cet acte de haute portée sociale, symbole supplémentaire de la constante bienveillance de l’IPS-CGRAE à leur endroit. Les Présidents des deux faitières ont félicité la mutation réussie de l’IPS-CGRAE qui a totalement révolutionné la vie des fonctionnaires et leur a rendu leur dignité.

Cette initiative, selon eux, va soulager de nombreux ménages d’assurés ou d’ayants-droits rendus plus vulnérables par les restrictions liées à la pandémie du coronavirus.

Les deux faîtières que sont la FARECI et le CONARECI regroupent un total de 13 associations affiliées dont sont membres les trois quarts de la population de fonctionnaires et agents de l’Etat à la retraite, soit plus de 60 000 assurés répartis sur toute l’étendue du territoire national. Quant à l’Association des Veuves de fonctionnaires dénommée « MOBLA », elle compte plus de 2 000 veuves et orphelins inscrits à travers 10 sections répartis sur le territoire national.

A propos de l’IPS-CGRAE

L’Institution de Prévoyance Sociale Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat (IPS-CGRAE) est une personne morale de droit privé, de type particulier en charge de la gestion du système des pensions publiques, civiles et militaires.

Cette Institution, actuellement classée première en Afrique de l’Ouest et troisième en Afrique à être certifié ISO-9001 version 2015 sur l’ensemble de ses activités, met un point d’honneur à assurer continuellement ses nobles missions auprès des Fonctionnaires et Agents de l’Etat à la retraite, avec une rigueur, une qualité et une bienveillance d’un niveau exceptionnel sans cesse reconnu et vigoureusement salué par l’ensemble des parties prenantes, tant au plan national qu’international.