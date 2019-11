L’OMS « préqualifie » un vaccin contre Ebola, en vue d’accélérer son homologation dans les pays à haut risque

(Agence Ecofin) - L’organisation mondiale de la santé (OMS) a procédé récemment à la « préqualification » du premier vaccin contre Ebola en vue d’une accélération de l’homologation, de l’accessibilité et de l’introduction dans les pays les plus exposés aux flambées de la maladie.

Selon le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, « On a franchi là un pas historique pour assurer l’accès de ceux qui ont le plus besoin d’un vaccin permettant de sauver des vies. Il y a cinq ans, nous n’avions ni vaccin, ni traitement contre Ebola. Avec l’arrivée d’un vaccin préqualifié et des traitements expérimentaux, la maladie est désormais évitable et les malades peuvent être soignés ».

Dénommé « Ervebo », ce vaccin injectable s’est révélé efficace dans la protection contre le virus Ebola Zaïre et le Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination de l’OMS (SAGE) le recommande comme faisant partie d’une série plus large d’outils à utiliser dans la riposte à Ebola.

D’après les données de l’OMS, la dernière épidémie d’Ebola a fait 2194 morts et les pays tels que la RDC, l’Ouganda, le Soudan du Sud, le Rwanda et le Burundi sont des zones exposées au virus.

André Chadrak