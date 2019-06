Chaque année, 91 millions d'Africains consomment des aliments contaminés qui les rendent malades (OMS)

(Agence Ecofin) - En Afrique, 91 millions d’individus consomment chaque année des aliments de mauvaise qualité qui les rendent malades. C’est ce qu’a indiqué l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans un communiqué publié cette semaine, en marge du lancement de la première journée mondiale de la sécurité alimentaire.

D’après les statistiques, ces maladies tuent chaque année 137 000 Africains. L’institution indique que ce fléau est essentiellement dû à de mauvaises pratiques hygiéniques dans la préparation culinaire, des conditions inadéquates de production et de stockage des aliments, à un faible niveau d'alphabétisation et d'éducation et à une législation insuffisante sur la sécurité alimentaire ou à son application.

Le manque d’accès à l’eau potable contribue également à exacerber cette situation, surtout en Afrique subsaharienne. En 2015 par exemple, la région concentrait environ 58% des 159 millions de personnes dont la source d’eau principale était de l’eau de surface.

Cette situation affaiblit également les économies, principalement celles des pays en développement. D’après la Banque mondiale, les pays en développement perdent environ 95 milliards $ en productivité économique, en raison de l’insécurité alimentaire.

« La majeure partie de ce fardeau sanitaire et de cette perte économique pourrait être évitée grâce à une bonne gestion des aliments et des produits alimentaires et à une hygiène appropriée de la part des producteurs et des consommateurs.», indique l’institution.

D’après l’OMS, chaque année, cette situation pousse les ménages des économies à revenus faibles à dépenser environ 15 milliards $ en frais sanitaires.

Moutiou Adjibi Nourou