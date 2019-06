Lancement de la première Conférence Africa Pharma à Johannesburg

(NEPAD) - Le marché pharmaceutique en Afrique est l'un des secteurs les plus dynamiques au monde et devrait atteindre 60 milliards de dollars d'ici 2020. La production locale représente un immense potentiel qui permettrait de stimuler la croissance économique et industrielle sur le continent, tout en apportant une réponse locale et durable aux besoins sanitaires de l'Afrique.

L'Agence de développement de l'Union africaine - NEPAD, la Commission de l'Union africaine et DFS Africa, avec l'appui du Plan de fabrication pharmaceutique pour l'Afrique, ont lancé la première Conférence Africa Pharma à Johannesburg, Afrique du Sud. La Conférence s'est tenue les 4 et 5 juin 2019 et a réuni des participants venus du continent africain et du monde entier.

Les participants incluaient des représentants du secteur privé, du gouvernement, du monde universitaire, de la société civile, des médias, des communautés économiques régionales et des organisations de santé, des agences des Nations Unies, des institutions et organes techniques de l'UA et des partenaires au développement.

Les exposés, les tables rondes et les débats qui ont eu lieu au cours de la Conférence ont porté sur les progrès réalisés et les difficultés rencontrées par les pays africains afin de promouvoir la production pharmaceutique locale dans le contexte du Plan de fabrication pharmaceutique pour l'Afrique.

"Le potentiel de l'industrie pharmaceutique du continent, l'une des plus dynamiques au monde et devrait atteindre environ 60 milliards de dollars d'ici la fin de 2020. Il est de notre responsabilité d'établir des priorités claires pour une action concrète, coordonnée et efficace qui permettra à chaque Africain de bénéficier de cette croissance et d'avoir accès à des médicaments de qualité", a déclaré le Dr Ibrahim Mayaki, CEO de l'Agence de développement de l'Union africaine - NEPAD.

En effet, l'un des principaux défis auxquels le continent doit faire face pour répondre à ses besoins de santé étendus et changeants est sa dépendance à l'égard des médicaments importés. Cette dépendance pose des risques importants pour la sécurité et la viabilité de l'industrie de la santé et pour la capacité des gouvernements africains à assurer la disponibilité et l'accessibilité financière des technologies de santé nécessaires. La dépendance à l'égard des médicaments importés contribue également aux déficits commerciaux des pays et consomme de précieuses devises.

Au cours de la rencontre, les participants ont débattu des progrès réalisés en matière de production pharmaceutique locale à la suite du Sommet d'Abuja de 2005, des défis auxquels sont confrontées les industries pharmaceutiques africaines et des possibilités de catalyser la production locale afin d'améliorer l'accès et la sécurité des médicaments et des technologies sanitaires sur le continent.

De plus, la mise en place au cours de la conférence de la "Deal Room" - une plateforme où les transactions pré-qualifiées rencontrent d'autres investisseurs pré-qualifiés - a permis aux entreprises et aux porteurs de projets présélectionnés de rencontrer des investisseurs institutionnels africains qui souhaitent investir dans les domaines pharmaceutique et d'accès aux soins. La conférence Africa Pharma a également accueilli 20 sociétés pharmaceutiques africaines à la recherche de transactions d'une valeur de plus de 1,3 milliard de dollars dans la Deal Room.

