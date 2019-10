Cameroun : un plan à 1400 milliards FCFA pour produire 1,4 million de tonnes de riz, en 2024

(Agence Ecofin) - Dans une étude dévoilée en fin de semaine dernière, le ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (Minepat) propose un plan de relance de la filière riz au Cameroun. Celui-ci est évalué à environ 1 400 milliards FCFA. Près de 60% de ce budget serait destiné à l’aménagement des rizières.

Ce plan comporte plusieurs axes : la mise en place d’un cadre de coordination pour veiller à la synergie des initiatives de développement de la filière riz ; la structuration de la filière, notamment du rôle des acteurs ; la disponibilité et l’accessibilité des intrants (semences améliorées et adaptées) ; la promotion de l’utilisation des bonnes pratiques culturales ; la mécanisation appropriée, à travers le renforcement des capacités des acteurs ; la promotion de la première et la deuxième transformation avec une insistance sur le respect des normes et de la qualité ; l’amélioration du cadre règlementaire et légal et le renforcement de la communication autour du riz produit localement.

« La mise en œuvre de ce plan devrait, sur cinq ans, porter la production nationale à environ 1,4 million de tonnes de riz paddy (représentant 1 million de tonnes de riz marchand) et accroître le niveau de transformation de 65% à 100% et amener les Camerounais à consommer le riz Made in Cameroon, d’ici 2024 », indique le Minepat.

Pour l’heure, la filière riz creuse le déficit de la balance commerciale. Le pic a été enregistré en 2017 avec un volume de 628 400 tonnes de riz blanc importé pour une valeur de près de 184 milliards FCFA.

La production nationale de riz paddy, évaluée à près de 333 076 tonnes en 2017, est quasi stagnante depuis 2011. Pourtant, l’objectif de la Stratégie nationale de développement de la production de riz, élaborée en 2007, est de produire 750 000 tonnes de riz, d’ici 2020.

S.A.