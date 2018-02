Ghana : la production rizicole devrait croître à 450 000 tonnes en 2017/2018 (USDA)

(Agence Ecofin) - En 2017/2018, la récolte ghanéenne de riz est prévue pour se chiffrer à 450 000 tonnes, soit une légère hausse de 15% par rapport à la saison dernière (390 000 tonnes). C’est ce qu’indique le Département américain de l’agriculture (USDA) qui précise que 1 million de tonnes de riz seront consommés par le pays sur la même période.

La croissance attendue de la production sera notamment la conséquence des mesures d’incitation à la production, mises en place par le gouvernement. Il s’agit de l’introduction dans le courant de l’année 2017, d’une subvention couvrant 50% du coût des engrais et des semences de riz dans le cadre du programme Planting for Food & Jobs qui devrait encourager des exploitants agricoles.

Avec une moyenne de 35 kg consommés par an, le riz représente la plus importante céréale consommée au Ghana après le maïs. La graminée est cultivée dans les régions de la Volta, Ashanti, du Haut Ghana oriental et du Nord.

Espoir Olodo