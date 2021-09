Nigeria : la Cour de justice de la CEDEAO reporte l’audience sur l'interdiction de Twitter à janvier 2022

(Agence Ecofin) - Les autorités nigérianes avaient annoncé le 4 juin la suspension de Twitter dans le pays pour une durée indéterminée. Les organisations de la société civile nigérianes et la communauté internationale avaient largement condamné cette décision.

La Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) vient de reporter l'audience sur l'interdiction de Twitter au Nigeria à janvier 2022. C’est ce qu’a annoncé le Social Economic and Rights Accountability Project (SERAP), une organisation de la société civile, dans un message publié sur son compte Twitter mercredi.

« Interdiction de Twitter : la Cour de justice de la CEDEAO à Abuja a entendu les arguments aujourd'hui dans notre procès. La demande d'ajournement par le gouvernement fédéral a été rejetée par la Cour, suite aux objections de l'avocat du SERAP, Femi Falana. Le jugement de l'affaire est fixé au 20 janvier 2022 », peut-on lire dans le tweet.

