Selon Facebook, les outils pour protéger nos données existaient, c’est nous qui ne les maitrisions pas

(Agence Ecofin) - Voilà qui ne fera pas baisser l’indignation générale. Hier, Facebook a donné quelques détails sur les mesures supplémentaires annoncées pour mieux protéger les données personnelles de ses utilisateurs. « Notre constat est le suivant : nous devons rendre nos paramètres de confidentialité plus faciles à comprendre, à trouver et à utiliser.», a déclaré Facebook dans une note, intitulée « De nouveaux outils pour contrôler vos données en toute simplicité », publié dans un post de blog.

Des mises à jour et des modifications seront effectuées, mais le principal argument du réseau basé à Menlo Park reste que les outils pour protéger nos données ont toujours existé mais qu’il faut les maitriser. « Nous avons compris qu’il nous reste encore du travail pour vous aider à comprendre comment utiliser nos outils. Parce que nous vous écoutons et en tirons des actions concrètes, nous dévoilons aujourd’hui de nouveaux outils vous permettant de gérer l’ensemble de vos données et paramètres de confidentialité en toute simplicité, à un seul et même endroit.», précise Facebook.

Pour y remédier, l’entreprise de Mark Zuckerberg (photo) va lancer un menu unique, plus simple à utiliser, pour trouver et gérer (télécharger ou supprimer) les paramètres de confidentialité.

Servan Ahougnon