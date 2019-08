Afrique : Facebook étend sa lutte contre les infox diffusées sur sa plateforme au contenu en langues locales

(Agence Ecofin) - En Afrique, Facebook va intégrer le contenu diffusé en langues locales à son initiative de lutte contre les fausses informations sur sa plateforme. Lancé en collaboration avec la plateforme Africa Check, depuis quelques semaines, pour le contenu en français et en anglais, le projet sera étendu à des langues locales comme le yoruba, l'igbo et le haoussa au Nigeria. En Afrique du Sud, l'afrikaans, l'isiZulu, le setswana, le sotho, le sotho du nord et le ndebele ont été retenus pendant que les contenus en swahili, au Kenya, et en wolof, au Sénégal, seront concernés.

Facebook semble avoir compris que les infox sont au moins autant préjudiciables dans les langues locales, qu’en français ou en anglais. La pénurie de services d'information en langue locale signifie que les utilisateurs n'ont pas toujours accès à des sources authentiques pour vérifier rapidement les faits par eux-mêmes. Dans le même temps, la base d'utilisateurs de Facebook parlant essentiellement les langues locales s’étend de plus en avec la baisse des coûts d’internet et des terminaux mobiles.

Toutefois, l’un des principaux canaux de diffusion des infox en Afrique est également contrôlé par Facebook : il s’agit de Whatsapp. L’application étant cryptée pour empêcher les messages d'être piratés par des tiers, les régulateurs africains et les services de sécurité ont exprimé leurs inquiétudes quant à leur incapacité à empêcher ou à arrêter la désinformation sur la plateforme. Avec les récents scandales liés au données personnelles, on voit mal Facebook décider de permettre aux gouvernements africains d’accéder aux messages des utilisateurs de Whatsapp.

Servan Ahougnon