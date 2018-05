Snapchat va lancer des publicités de six secondes impossibles à passer

(Agence Ecofin) - Bientôt, les abonnés de Snapchat devront apprendre à vivre avec des publicités de six secondes qu’ils ne pourront pas passer. L’annonce de tests de ces spots a été faite, il y a quelques jours, par le réseau social. Aveu de faiblesse face à Instagram ?

En effet, selon les statistiques de Smartinsights pour 2017, le nombre d'utilisateurs de Snapchat (173 millions) diminue et ne permet plus au réseau social de lutter contre Instagram et ses 700 millions d'utilisateurs. Ainsi, la décision de recourir à des publicités « obligatoires » pour générer des revenus, indispensables au vu de la mauvaise santé financière actuelle de Snapchat, peut-être analysée comme une capitulation du réseau social.

Le problème, c’est que la publicité pourrait diminuer l’attrait des utilisateurs pour Snapchat, et augmenter l’écart avec Instagram.

Servan Ahougnon