Les prix de la publicité sur Facebook grimpent avec le nouveau fil d’actualité du réseau social

(Agence Ecofin) - Si le nouveau fil d’actualités de Facebook ne fait pas que des heureux du côté des médias, il se révèle extrêmement rentable pour le réseau social. Depuis l’annonce, en janvier dernier, de la mise en place de ce nouveau fil d’actualités, les coûts de la publicité ont grimpé sur la plateforme de l’entreprise basée à Menlo Park.

D’après des chiffres publiés par le cabinet d'analystes AdStage en janvier, le coût pour milles affichages (CPM) d’un visuel sur Facebook a connu une augmentation de 122% par rapport à janvier 2017. En février dernier, le CPM était de 77% plus élevé que pour la même période en 2017.

« Si l'on considère les mois de janvier et de février, on observe que les changements dans l'algorithme ont joué un rôle important, un rôle encore plus grand que ce que j'attendais à dire vrai.», déclare JD Prater de l’équipe d'AdStage. La publicité a rapporté à Facebook, lors du dernier trimestre de 2017 ; 12,8 milliards de dollars de revenus, contre 10,1 milliards de dollars au troisième trimestre. Tout semble en place pour que ces statistiques augmentent énormément en 2018.

Servan Ahougnon