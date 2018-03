Les 10 piliers de l'influence sociale média en Côte d’Ivoire, selon l@commerciale

(Agence Ecofin) - L’Agence l@commerciale, une agence de social média marketing basée en Côte d’Ivoire et dirigée par Abdoul Aziz Karim, nous adresse son classement des 10 meilleurs « influenceurs » des réseaux sociaux dans le pays.

Selon cette agence, l’initiative s’avérait opportune dans la mesure où la toile ivoirienne est de plus en plus dynamique, avec des réseaux sociaux en vogue dans les usages quotidiens des 17 millions d’utilisateurs de l’internet en Côte d’Ivoire. En outre, l’avènement des réseaux sociaux ont vu l'apparition du Social Media Marketing ou l'art de faire du marketing sur les réseaux sociaux. Faisant ainsi apparaître la notion « d’influenceur ».

Pour se faire une idée des meilleurs influenceurs sur la toile ivoirienne, l’agence l@commerciale a identifié les 10 piliers de l'influence sociale media en Côte d’ Ivoire.

Dans ce classement, figurent, tout d’abord, 8 visages dont le simple « bonjour » pourrait provoquer un véritable buzz sur le net. Ils ont compris le rôle et la force des réseaux sociaux ! Figure également dans ce Top 10, une communauté qui constitue, à elle seule, la Côte d'Ivoire en miniature. Enfin, apparait également enfin une plateforme de e-commerce qui a révolutionné les habitudes des consommateurs ivoiriens.

1 - DJ ARAFAT alias influamento !

La star du coupé décalé. L’homme des clashs. Les 2 millions de followers de DJ Arafat adorent ses sorties bien souvent fracassantes.

2 - DIDIER DROGBA, le Directeur Marketing de la Côte d'Ivoire

Le jokker de la Solibra qui fait mal à Heineken. L’homme dont une simple publication fait vibrer des millions de personnes à travers le monde.

3 - SORO K. GUILLAUME, le politicien digital

Ayant intégré les réseaux sociaux dans sa stratégie de communication, le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire ne laisse personne indifférent et occupe l'espace social media ivoirien. Ces publications ont un réel impact sur la vie politique ivoirienne.

4 - MAMADOU KOULIBALY, les « jeudi de Koulibaly » !

Personne ne veut louper les vidéos du jeudi du président du LIDER, Mamadou Koulibaly. Les réseaux sociaux permettent au professeur de faire ce qu'il adore le plus : expliquer les choses ! Mamadou Koulibaly a ainsi réussi à construire une véritable communauté autour de lui. Son style simple, posé, didactique et direct a fini par séduire les internautes.

5 - JOHNNY PATCHEKO, le roi de la vidéo live

Qu’on l'aime ou pas, il faut admettre que l’homme ne laisse personne indifférent. Et ces vidéos live ont une réelle influence que des centaines milliers de followers.

6 - EULOGE FIRST MAGAZINE

« En Côte D'Ivoire si First magazine ne parle pas de toi c'est que tu n'es pas encore quelqu'un » ! Potins, anecdotes, scoops ! Euloge a réussi à faire de First magazine la 1ère page Facebook du pays.

7- CAMILLE MAKOSSO, digital pastor !

Ariel Camille Makosso est un véritable artiste, un personnage extraordinaire ! Dans un langage cru, « l’homme de Dieu » arrive à faire passer son message. Et avec lui, pas de sujets tabous.

8 - EUDOXIE YAO, un phénomène

Véritable phénomène made in Cote d'Ivoire. Même quand elle ne parle pas, Eudoxie Yao provoque le buzz avec ses mensurations hors norme qu’elle expose avec fierté.

9 - JUMIA CI, du jamais vu !

La plateforme de e-commerce a révolutionné le commerce en Côte d'Ivoire. Au fil du temps, Jumia CI est devenue une plateforme de référencement des produits, à qui les plus grandes marques font la cour.

10 - OBSERVATOIRE DÉMOCRATIQUE DE CÔTE D'IVOIRE (ODCI)

Véritable baromètre de la vie économique, politique et sociale en Côte d'Ivoire. Dans le pays, l’information politique est d'abord sur ODCI avant d'être ailleurs. L’homme d'affaires Thierry Coffie a ainsi réussi à faire de ce forum une véritable plateforme où le débat a lieu et où l'information circule. Et en Côte d'Ivoire, l’opinion sur ODCI compte…

Classement réalisé par l’agence l@commerciale>