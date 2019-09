Après Instagram, Facebook pourrait retirer les likes de sa plateforme

(Agence Ecofin) - Facebook pourrait bientôt cacher les likes sur les posts publiés sur sa plateforme. Cette mesure, testée sur Instagram depuis plusieurs semaines, a pour objectif d’empêcher les utilisateurs « de se comparer de manière destructive ». Cela éviterait que des posts n’ayant pas assez de likes soient naturellement « censurés ».

Du côté d’Instagram où la mesure est testée dans 5 pays, dont le Canada et le Brésil, elle ne semble pas avoir énormément perturbé le réseau social malgré les protestations suscitées. Les plus réfractaires étaient les influenceurs et autres créateurs de contenus distribués sur les réseaux sociaux.

En Afrique, l’utilisation d’Instagram et de Facebook pour des besoins de marketing d’influence commence à rentrer dans les habitudes. Avec la fin de l’affichage des likes, les leaders d’opinion et autres influenceurs des réseaux sociaux devront trouver d’autres méthodes pour prouver qu’ils génèrent de l’engagement.

Servan Ahougnon