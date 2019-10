Zimbabwe : le régulateur a encore procédé à une augmentation des tarifs télécoms

(Agence Ecofin) - L’Autorité de régulation des postes et télécommunications du Zimbabwe (Potraz) a approuvé un nouvel ajustement à la hausse des tarifs des services voix, data et SMS pour les opérateurs de réseau fixe et mobile.

Cette augmentation de l’ordre de 95,39 % intervient, selon le régulateur télécoms suite aux pressions inflationnistes qui ont détérioré l'environnement d'exploitation du secteur télécoms et rendus « insoutenables » les tarifs fixés en août 2019. La Potraz indique que les nouveaux tarifs ont été calculés sur la base de l'indice des prix des télécommunications (TPI), en consultation avec tous les opérateurs télécoms.

Selon le journal The Herald, suite à cette décision de la Potraz, Econet a fait passer la minute voix de 0,486 USD à 0,963 USD. Le mégaoctet de data coûte désormais 0,1926 USD tandis que le SMS est facturé à 0,2440 USD.

Chez Telecel, la minute d’appel intra-réseau coûte désormais 0,95 USD et 0,92 USD vers les autres réseaux. Le mégaoctet de data coûte 0,19 USD tandis qu’il faut débourser 0,24 USD pour le SMS.

Du côté de NetOne, la branche mobile de l’opérateur historique TelOne facture la minute de voix intra-réseau à 0,95 USD et à 0,92 USD vers les concurrents. Le mégaoctet de data a été fixé à 0,19 USD et 0,24 USD par SMS.

Pour les consommateurs qui sont aussi confrontés aux pressions inflationnistes, dues selon le Fonds monétaire international (FMI) aux difficultés économiques qui se sont poursuivies au cours de l’année 2019, exacerbées par des chocs météorologiques graves, cette augmentation des tarifs dans les télécommunications va accentuer la vie chère.

