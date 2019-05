Kenya : les autorités travaillent sur une loi qui permettrait de taxer Netflix et tous les services over the top (OTT)

Whatsapp (Agence Ecofin) - Au Kenya, les autorités envisagent de taxer Neftflix et tous les services OTT ayant des abonnés dans le pays. L’information a été rendue publique par Githinji Gathirwa, responsable de l'unité politique de l’autorité kényane des recettes (KRA). Lors d’un forum organisé par l’institution, il a annoncé qu’ils travaillaient à trouver des moyens d’imposer Netflix et d'autres OTT. « La Kenya Revenue Authority (KRA) est en train de préparer une politique qui pourrait taxer les services d'abonnement payant étrangers, tels que Netflix et Hulu, qui facturent les utilisateurs sur une base mensuelle », a-t-il déclaré. Cette intention des autorités kényanes de taxer Netflix intervient dans la foulée d'une récente initiative du gouvernement visant à renforcer le contrôle sur les fournisseurs de services de commerce électronique. Ce n’est pas la première fois que le Kenya essaie de taxer Netflix. En 2016, les autorités ont annoncé l'introduction d’une loi sur le cinéma, les pièces de théâtre qui proposait également une réglementation du contenu de Netflix et Hulu,ainsi que des taxes. Malgré tout, la loi n’a jamais été votée. Servan Ahougnon Follow @agenceecofin

