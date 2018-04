Afrique du sud : le régulateur veut réglementer la radiodiffusion communautaire

(Agence Ecofin) - Dans le but d’améliorer la réglementation de la radiodiffusion communautaire, la Commission indépendante des communications d’Afrique du Sud (Icasa) a produit un document invitant toutes les parties prenantes intéressées, les organisations civiques et le grand public à participer et à présenter leurs observations écrites sur le projet de règlementation du secteur dans l'intérêt public.

L'examen du cadre de la radiodiffusion communautaire portera sur les lacunes connues et inconnues de l'environnement réglementaire et opérationnel du secteur des services de radiodiffusion communautaire. Les résultats escomptés de l'examen porteront notamment sur un cadre d'octroi de licences de radiodiffusion communautaire, ainsi que des lignes directrices opérationnelles pour son secteur des services.

Sachant que la radiodiffusion communautaire n’a pas pour objectif de générer des revenus, la viabilité de cette activité est généralement compliquée. Sans l’aide de l’État, de nombreuses radios communautaires sud-africaines pourraient disparaitre. Raison pour laquelle, le processus lancé par l’Icasa.

Servan Ahougnon