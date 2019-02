Tanzanie: les opérateurs télécoms sommés d’approvisionner les zones rurales en produits télécoms sous 30 jours sinon...

(Agence Ecofin) - Les opérateurs de téléphonie Vodacom, Airtel et Tigo, et TTCL ont 30 jours pour approvisionner les zones rurales de la Tanzanie en cartes SIM et recharges de crédit de communication, faute de quoi ils devront faire face à des sanctions.

Cette menace a été émise par Atashasta Nditiye, le ministre adjoint des Travaux, des Transports et des Communications, qui a expliqué que le gouvernement reçoit de nombreuses plaintes de communautés qui sont couvertes par le réseau télécoms des quatre opérateurs, mais n’arrivent pas à y accéder parce que leurs produits de base (SIM et recharges, Ndlr) sont indisponibles.

Atashasta Nditiye s’est montré davantage sévère avec Tanzanie Telecommunication Company Limited, (TTCL), l’opérateur historique, parce que « c’est une entreprise publique appartenant aux Tanzaniens et qu’elle a une obligation de connecter toutes les populations du pays sans distinction de leurs statut social et économique ».

Il a souligné que sans cartes SIM, les populations ne peuvent pas accéder aux services télécoms et aux avantages de l’Internet. Elles ne peuvent non plus bénéficier des services financiers sur le mobile pour lequel le gouvernement milite depuis plusieurs années afin d’intégrer les petites bourses au système financier national. Autant de préjudices qui nuisent non seulement au développement socioéconomique des populations, mais entravent également la transformation numérique du pays que l’Etat aspire à mettre en oeuvre effectivement d’ici 2025.

Ne pas se conformer aux sommations du ministère des Travaux, Transports et des Communications, reviendrait pour les sociétés télécoms à violer les obligations de leur cahier des charges.

Dans ce contexte, elles s'exposeront de fait à des sanctions aussi bien financières qu'administratives.