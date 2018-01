Cameroun: l’ART va évaluer les désagréments subis par les consommateurs à cause de la mauvaise qualité de service télécoms

(Agence Ecofin) - Dans un communiqué publié le 17 janvier 2017, l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) du Cameroun a annoncé une série d’actions destinées à évaluer les désagréments subis par les consommateurs du fait de la mauvaise qualité des services télécoms.

Ces désagréments, au-delà de leur aspect financier qui devrait s'élever à plusieurs millions de FCfa, portent également sur le niveau d’entrave de la capacité de nombreux abonnés à échanger avec la famille, des partenaires d’affaires ou encore des services de sécurité. Selon l’ART, les consommateurs font face à «un taux élevé d’échecs des appels, les coupures fréquentes des communications ainsi qu’une détérioration de la qualité auditive ».

C’est depuis de nombreux mois déjà que perdure la mauvaise qualité des services télécoms reprochée à Camtel, Orange, MTN et Nexttel. Elle s’est même accentuée avec le temps, comme l’a d’ailleurs confirmé le cabinet suédois Cybercom Group, à qui le gouvernement a confié en mars 2017, l’audit de la qualité des services.

Les résultats accablants de son rapport, publiés le 27 octobre 2017, sont à l’origine de l’injonction adressée aux opérateurs télécoms par le ministère des Postes et Télécommunications pour qu’ils améliorent leurs prestations d’ici avril 2018 ; soit six mois pour changer les choses. Deux mois sont déjà passés et aucun changement notable n’est constaté par les abonnés. Si la mauvaise qualité de service perdure au terme de la période qui leur a été accordée, les sociétés télécoms écoperont de sanctions.

Muriel Edjo