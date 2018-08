Côte d’Ivoire: la portabilité des numéros pour la téléphonie mobile annoncée pour le 3 septembre 2018

(Agence Ecofin) - Plus que quelques jours et les Ivoiriens auront les pleins pouvoirs pour influer sur la qualité des services offerts par les sociétés télécoms. Cela sera possible grâce à la portabilité des numéros dont l’entrée en vigueur est annoncée par l’Autorité de régulation des télécommunications/ TIC de Côte d’Ivoire (Artci) pour le 3 septembre 2018, rapporte le site abidjanshow.com.

La portabilité permettra à un abonné de quitter son opérateur dont les services ne sont plus satisfaisants, pour un autre tout en conservant son numéro de téléphone. Avec ce système de conservation de numéro, finie la fastidieuse tâche de communiquer son nouveau contact à tout son répertoire si l’on décide de changer d’opérateur.

La portabilité, le régulateur télécom l’a introduite pour susciter une saine concurrence sur le marché, mais surtout pour préserver davantage, les droits des consommateurs.

Après avoir été critiquée par le passé sur les multiples sanctions financières contre les sociétés télécoms qui n’ont pas eu grand impact sur la qualité de service, l’ARTCI a opté pour la portabilité parce qu’elle conditionne directement la santé financière des opérateurs télécoms à une meilleure qualité de service. En effet, les consommateurs étant les actifs qui déterminent le volume financier généré par une entreprise au cours de l’année, leur mécontentement induira automatiquement leur migration vers la concurrence et la mise en danger de sa trésorerie.

Le lancement de la portabilité en Côte d’Ivoire intervient après quelques tests menés avec succès au cours du mois d’avril 2018. C’est à la société VIPNET, retenue en juin 2017, que l’ARTCI a confié l’établissement et l'exploitation de la base de portabilité centralisée qu’utiliseront les opérateurs MTN, Orange et Moov.

Muriel Edjo