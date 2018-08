Nigeria : les autorités interdisent le clip « This Is Nigeria » à la télévision

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, les autorités ont censuré le clip « This Is Nigeria » de l’artiste Falz. Reprise nigériane de la vidéo « This Is America », désormais virale, de l’artiste américain Childish Gambino, le clip attaque les maux de la société nigériane. Il aborde notamment la corruption, le népotisme, la religion et les problèmes sécuritaires.

La phrase du texte qui a déclenché le courroux des autorités serait : « C’est le Nigeria, regarde comme nous vivons, tout le monde est criminel.»

Pour la commission nigériane de la radiodiffusion (NBC), cette ligne de texte est vulgaire et insultante. La popularité du clip, ayant déjà fait plus de 13 millions de vue sur YouTube, a exacerbé le rejet des autorités qui jugent qu’il donne une mauvaise image du Nigeria.

L’artiste Falz, auteur de la vidéo, avait déclaré dans une interview qu’il trouvait ridicules les procès en vulgarité intentés à son clip. Il s’est également amusé sur son compte Instagram des paroles attaquées par les autorités.

Servan Ahougnon