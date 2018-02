Mali : les autorités lancent une nouvelle carte biométrique pour les professionnels de la presse

(Agence Ecofin) - Au Mali, les journalistes ont découvert, le 8 février dernier, la toute nouvelle carte de presse biométrique créée par les autorités locales. Le document a été présenté par le ministre de l’Economie numérique et de la Communication, Arouna Modibo Touré (photo), lors d’une cérémonie organisée à la Maison de la Presse.

« La nouvelle carte de presse a un format plus réduit que l’ancienne. Au recto, elle contient plusieurs informations telles que le nom, le prénom de son détenteur, sa fonction et sa photo d’identité en plus de la mention ‘’laissez-passer’’. Au verso, figurent l’adresse, la mention ‘’strictement personnelle’’ et surtout un code-barres qui permet, même en cas de contrôle technique, d’identifier rapidement le détenteur et de réduire les risques de fraudes ou de contrefaçon », a expliqué le ministre.

La réalisation de cette carte est gratuite pour tous les professionnels des médias. Néanmoins, son remplacement pour cause de perte coûtera 20 000 FCFA.

Servan Ahougnon