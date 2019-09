Guinée : l’ARPT est en quête d’un expert pour auditer la qualité des services télécoms

(Agence Ecofin) - L’Autorité de régulation des postes et télécommunications (ARPT) de Guinée recherche un expert qui pourra lui fournir un rapport d’audit sur la qualité des services offerts par les trois sociétés télécoms et cinq fournisseurs d‘accès à Internet (FAI) opérant sur le marché national. Un appel d’offres international a été lancé, à cet effet, le 4 septembre 2019. La date limite de soumission a été fixée au 7 octobre 2019.

Selon l’ARPT, il s’agira pour l’entreprise retenue de réaliser des campagnes de mesures dans certaines localités et quelques axes routiers. Des tests seront ainsi effectués en environnement Incar, Indoor, Outdoor sur les services fournis (Voix, SMS, Data) des opérateurs de téléphonie mobile Areeba-MTN (2G et 3G), Cellcom (2G et 3G) et Orange (2G ,3G et 4G) ; et FAI que sont Afribone, ETI, Mouna Group Technology, SKY VISION et VDC TELECOM.

Pour les opérateurs télécoms, l’audit portera sur cinq points que sont : la couverture radio, la disponibilité, l’accessibilité, la continuité et l’intégrité des services. Pour les FAI, les points ciblés seront : le Ping, la latence, les pertes de paquets et le débit upload/download.

L’ARPT a fixé à quatre mois le délai d’exécution de l’audit qui démarrera dès la date de signature du contrat avec la société adjudicataire. Au bout de la même période, le régulateur entend obtenir les résultats qui lui permettront de prendre les mesures appropriées pour une meilleure expérience télécoms des consommateurs.