RD Congo: le ministère des télécoms somme les détenteurs d’antennes VSAT et les FAI de se faire identifier

(Agence Ecofin) - Dans un communiqué signé le 6 février 2018, Emery Okundji (photo), le ministre des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l’information et de la communication (PT-Ntic), a sommé les détenteurs d’antennes VSAT et les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) de se faire identifier. Ils ont jusqu’au 28 février pour se mettre en règle auprès de l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (ARPTC).

D’après Emery Okundji, passé ce délai, « toute personne détentrice d’une antenne VSAT ou fournisseur d’accès à l’Internet, qui ne se serait pas fait identifier, sera considérée comme opérateur clandestin et subira la rigueur de la loi ». Il a ajouté que les personnes physiques et morales concernées par cette campagne d’identification, devront se munir de leurs titres d’exploitation dûment délivrés par le régulateur télécoms et approuvés par le ministère de tutelle, conformément aux prescriptions de l’article 25 de la loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications dans le pays.

L’identification des détenteurs d’antennes VSAT et les fournisseurs d’accès à Internet, permettra au ministère de se constituer un recueil d’informations actualisées et vérifiées sur les détenteurs de réseaux de transmissions de données et les fournisseurs de services data présents sur le territoire national.