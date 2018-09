Côte d'Ivoire: le lancement de la portabilité des numéros, annoncé pour aujourd'hui

(Agence Ecofin) - C’est ce jour, 03 septembre 2018, que l’Autorité de régulation des télécommunications/Tic de Côte d’Ivoire (Artci) lance officiellement la portabilité des numéros. Pour les consommateurs, c’est le début d’une nouvelle ère marquée par leur toute-puissance. Désormais, c’est le client qui décidera s’il quitte ou demeure fidèle à son fournisseur de services télécoms, en fonction de sa qualité de service.

Sur les craintes des consommateurs d'un possible refus de leur opérateur de les laisser partir, ou encore sur une éventuelle indisponibilité de son numéro pendant l’opération de portage, VIPNET, le gestionnaire de la portabilité rassure. « Il n’y a quasiment aucune rupture de service pour les usagers dans la mesure où la déconnexion de l’opérateur initial et la connexion à l’opérateur de destination se font de façon transparente et automatique sans aucune véritable intervention de ces derniers, hormis les validations. Cependant, bien avant, l’usager doit s’assurer de son éligibilité auprès de son opérateur d’accueil ». En matière d’éligibilité, par exemple, un client ne pourra pas être porté s’il a des factures de services impayées auprès de son opérateur d’origine.

En lançant la portabilité, la Côte d’Ivoire rejoint la courte liste des pays qui ont déjà adopté cette fonctionnalité sur le continent. Il s’agit de l’Afrique du Sud en 2006 ; du Ghana en 2011 ; du Kenya, du Nigeria et de la Tunisie en 2013 ; du Sénégal en 2015 et du Cameroun en 2017.