Danone va investir 2 milliards € pour son action climatique au cours des 3 prochaines années

(Agence Ecofin) - Le groupe agroalimentaire Danone investira 2 milliards € au cours des trois prochaines années pour son action climatique. « 2020, c’est l’année d’un nouveau plan qui vise à accélérer notre investissement climatique. Le climat n’est pas un adversaire, mais un allié. Nous voulons être des acteurs à côté des activistes du climat et redonner de la légitimité à nos marques », a affirmé Emmanuel Faber, le président du groupe.

900 millions € seront consacrés aux emballages du géant mondial afin d’y intégrer plus de matières recyclables. La compagnie ambitionne également d’investir dans l’agriculture régénératrice qui permet une préservation des sols, une croissance de la biodiversité et une séquestration du carbone, et de recourir à d’autres mesures qui lui permettront de mettre le climat au cœur de son business model.

La compagnie cite l’exemple du site de production de l’eau Evian qui a été rénové de manière à atteindre la neutralité carbone, grâce entre autres, à son alimentation en énergie renouvelable.

Enfin, Danone prévoit d’améliorer l’efficacité de ses systèmes d’information pour plus d’efficacité et moins de gaspillage de ressources.

Gwladys Johnson Akinocho

