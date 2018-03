L’Afrique a seulement compté pour 4% des parts de marché de la publicité, des relations publiques et services connexes, en 2017  

(Agence Ecofin) - L’Afrique compte pour 4% des parts mondiales de publicité, de relations publiques et services connexes. Cette information est fournie par l’édition 2018 du rapport mondial sur le marché de la publicité, des relations publiques et des services connexes, publié par le cabinet d’analyse Research and Markets.

L'Amérique du Nord a compté, en 2017, pour 32% de parts de marché. L'Asie-Pacifique a été la deuxième région en la matière, avec environ 26% des parts de marché. La position de l’Afrique, en ce qui concerne les parts de marché, est symptomatique de la faible demande de services publics et privés en matière de publicité.

Néanmoins, les parts de marché africaines, en matière de publicité et de relations publiques, pourraient augmenter au fil des mois à venir, notamment grâce à l’installation sur le continent de filiales de grands annonceurs et de déclinaisons des leaders mondiaux d’agences de communication.

Servan Ahougnon